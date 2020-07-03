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«العدل»: 6 خطوات لإصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة «ناجز» (إنفوجرافيك)

«العدل»: 6 خطوات لإصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة «ناجز» (إنفوجرافيك)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت “وزارة العدل”، ستة خطوات يمكن من خلالها إصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة “ناجز”.

ونشرت الوزارة “إنفوجرافيك” على حسابها الرسمي بـ” تويتر” ، يوضح الخطوات اللازمة لإصدار الوكالة الإلكترونية.

وأشارت “العدل” إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في تسجيل الدخول عبر “النفاذ الموحد”، ثم اختيار أيقونة “الوكالات والإقرارات”، وبعد ذلك اختيار إصدار وكالة إلكترونية، ثم تحديد نص الوكالة وتاريخ الانتهاء.

ولفتت إلى أن الخطوة الخامس فتتمثل في اختيار أيقونة “إضافة وكيل” وأخيرًا اختيار نوع الوكالة.

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