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تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت.. وأعلى درجة حرارة في مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت.. وأعلى درجة حرارة في مناطق المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

توقَّعت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أربعة مناطق في المملكة غدًا السبت.

وأوضحت “الهيئة”، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “توتير”، أن الحالة الجوية تشمل مناطق “نجران وجازان وعسير”، وكذلك مرتفعات الباحة.

وأشارت “الأرصاد” إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار يحد مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتوقعت “الهيئة” أن أعلى درجة حرارة ستسجلها 3 مناطق –بمشيئة الله– وهي: “الدمام – الإحساء- حفر الباطن) حيث ستسجل 47 درجة، وأدنى درجة حرارة ستسجلها أبها بـ21 درجة.

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