نصيحة مهمة من «وزير الصحة» لمن يشعر بأعراض فيروس «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:
وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة نصيحة لمن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد” كوفيد-19″.
وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلًا إلى أحد عيادات تطمن”.
وأضاف وزير الصحة: أنه “سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم”.
وللاطلاع على رابط قائمة العيادات ومواقعها وساعات العمل (أضغط هنا).
هام
إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلاً إلى أحد عيادات تطمن.
سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم.
مرفق قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل:https://t.co/4rVvriX8Xz
— توفيق الربيعة (@tfrabiah)July 3, 2020