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نصيحة مهمة من «وزير الصحة» لمن يشعر بأعراض فيروس «كورونا»

نصيحة مهمة من «وزير الصحة» لمن يشعر بأعراض فيروس «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة نصيحة لمن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد” كوفيد-19″.

وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلًا إلى أحد عيادات تطمن”.

وأضاف وزير الصحة: أنه “سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم”.

وللاطلاع على رابط قائمة العيادات ومواقعها وساعات العمل (أضغط هنا).

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