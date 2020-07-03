نصيحة مهمة من «وزير الصحة» لمن يشعر بأعراض فيروس «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة نصيحة لمن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد” كوفيد-19″.

وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلًا إلى أحد عيادات تطمن”.

وأضاف وزير الصحة: أنه “سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم”.

وللاطلاع على رابط قائمة العيادات ومواقعها وساعات العمل (أضغط هنا).