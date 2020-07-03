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«البنتاجون»: إصابة 30 عسكريًا أمريكيًا بـ«كورونا» في قاعدة «أحمد الجابر» في الكويت

«البنتاجون»: إصابة 30 عسكريًا أمريكيًا بـ«كورونا» في قاعدة «أحمد الجابر» في الكويت
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تواصل – وكالات:

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، ويليام أوربان، أن نحو 30 من عناصر الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بدولة الكويت أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال “أوربان” -“روسيا اليوم”-: “توسعت هذه المجموعة بمرور الوقت، ونعتقد أن التباعد الاجتماعي وإجراءات تتبع الاتصال قد حدت من عدد الإصابات”.

وأشار المتحدث، إلى أن التدابير الوقائية المتخذة في القاعدة، ومنها تعليق التجمعات غير الضرورية، وإلغاء أحداث دعم القوة، وتغيير مواعيد الطعام، بما يحول دون اختلاط العسكريين بأعداد كبيرة في المطاعم.

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