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«أسعار الذهب» تسجل ارتفاعًا في أسواق المملكة

«أسعار الذهب» تسجل ارتفاعًا في أسواق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

سجَّلت أسعار الذهب في المملكة؛ ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الوقت الذي بلغت فيه سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 1766.79 دولار.

وبحسب متعاملين في سوق الذهب المحلي بالمملكة؛ فإن سعر جرام الذهب “عيار 24” سجَّل 213.9 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب “عيار 21” الأكثر مبيعًا في المملكة نحو 187.16 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر شعبية نحو 160.43 ريال.

وشهدت أسعار الذهب منخفض التكلفة في السوق المحلية ارتفاعًا؛ حيث سجل سعر جرام الذهب “عيار 14” نحو 124.78 ريال سعودي.

وعن سعر الجنيه الذهب “عيار 24” في المملكة فقد بلغ 1711 ريال.

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