14 وظيفة يجوز تمديد خدمة العاملين فيها بعد «سن التقاعد»

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وافق “مجلس الوزراء”، على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، وذلك حسب ما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة.

وتضمن قرار “مجلس الوزراء” التمديد لتلك الوظائف وهي: “وظائف السلك الدبلوماسي؛ سفير ووزير مفوض، مفوضي الإفتاء شاغلي المراتب 14 – 15، الطيارين، أمناء المناطق ووكلائهم على ألا تقل المراتب عن 14.

كما تضمن القرار الخبراء والمهندسين شاغلي المرتبة 14، أمناء المراسم ومديريهم الذين لا تقل مراتبهم عن 11، المحافظين، ووكلاء المحافظين، رؤساء المراكز، وكلاء الإمارات، قصاصي الأثر، منفّذي القصاص ورؤسائهم، رؤساء الدوريات والخويا ورؤسائهم.

واختتم القرار بفئة “الحراس المتلازمين” من المستخدمين (الزوج وزوجته) اللذين يعملان في مدارس البنات، وعند بلوغ أحدهما السن القانونية للتقاعد ولم يبلغ الآخر هذا السن، فيجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الثاني الذي بلغ سن التقاعد لمدة سنة أو أكثر ، حتى يصبح مجموع خدمة الطرف الآخر القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم إحالتهما معاً.