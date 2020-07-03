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«الصحة»: 4 إجراءات مهمة يجب تنفيذها فورًا في حال مخالطة شخص مصاب بـ«كورونا»

«الصحة»: 4 إجراءات مهمة يجب تنفيذها فورًا في حال مخالطة شخص مصاب بـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت “وزارة الصحة”، اليوم الجمعة، أربعة نصائح مهمة، عند مخالطة أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت “الصحة” على حسابها في “تويتر”: “إذا خالطت شخصًا مصابًا قم بالآتي: (اعزل نفسك- اتصل على 937-  تجنب مخالطة الآخرين-  التزم بالإجراءات الخاصة بالعزل بالمنزلي)”.

وكانت الوزارة، أفادت في وقتٍ سابق اليوم بتسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 201801، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 140614.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1802 حالة، فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة، و2945 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب إحصائيات “الصحة” خلال الـ24 ساعة الماضية.

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