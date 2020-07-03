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تطوير «سماعات لا سلكية» تتمتع بميزة التعقيم الذاتي من الجراثيم

تطوير «سماعات لا سلكية» تتمتع بميزة التعقيم الذاتي من الجراثيم
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شركة” إل – جي” من تطوير سماعات لاسلكية متطورة تتمتع بميزة التعقيم الذاتي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه بعد وضع سماعات الأذن اللاسلكية في صندوق الشحن، يتم تطهيرها بداخله بواسطة الأشعة فوق البنفسجية بفضل تقنية UVnano.

ووفقاً للشركة المنتجة، فإنه يمكن قتل 99.9% من جميع الجراثيم، وهو أمر مهم بشكل خاص لسماعات الأذن؛ نظراً لتكثر البكتيريا والجراثيم دخل الأذن.

ومن ناحية أخرى، تمتاز السماعة Tone Free ببطارية تستمر في العمل لمدة 6 ساعات، ويمكن لصندوق الشحن شحن السماعة مرتين كاملتين. وتتم عملية اتصال السماعة عن طريق تقنية Bluetooth 5.0..

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