تشكيلات عصابية ومشاجرات جماعية.. فيديو جديد لـ«الأمن العام»

تواصل – فريق التحرير:

سلَّط مقطع جديد نشره حساب “الأمن العام” عبر موقع “تويتر”، الضوء مجموعة من الجرائم التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة بتضافر جهود الجهات الأمنية كافة.

ووفقًا للمقطع، فقد جاءت منطقة الرياض على رأس المناطق التي تم القبض فيها على مخالفي القانون، فيما سُجلت جرائم أخرى في جدة ومكة المكرمة والباحة وأحد رفيدة.

وكانت جريمة قد وقعت في مكة المكرمة، شدت انتباه العديد من المغردين؛ حيث ذكر “الأمن العام” خلال المقطع أنه قد تم القبض على شخص ينشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية، ةوصفها بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة.

وتفاعل مع المقطع فور نشره عدد كبير من المواطنين شاكرين جهود رجال الأمن الساهرين على راحة وأمن واستقرار أبناء هذا الوطن.