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«التحالف»: اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار «مفخخة» أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة

«التحالف»: اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار «مفخخة» أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (4) طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، منها (3) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.

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