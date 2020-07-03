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6 متطلبات لاعتماد المؤهلات العليا والشهادات الجامعية والدبلومات

6 متطلبات لاعتماد المؤهلات العليا والشهادات الجامعية والدبلومات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن 6 متطلبات رئيسية لتسكين المؤهلات الجامعية والشهادات العليا والدبلومات والتعليم العام، وآلية اعتمادها بما يتواكب مع الرؤية ويحقق الأهداف المطلوبة.

وأوضحت تقويم التعليم أن هذه المتطلبات أصبحت إلزامية على جميع الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس، باعتبار أن الهيئة هي المسؤولة عن التقويم وتحديد متطلبات التعليم والتدريب وبناء أنظمة تعليم وتدريب ذات منهجية مترابطة، ترتكز على الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية المتقدمة في مجالي: التعليم والتدريب، بوصفهما دعامتين أساسيتين للتنمية المستدامة، وركيزتين لتحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030م، التي وضعت تأهيل الكوادر الوطنية محور اهتمامها، وأكّدت تمكينهم من المعارف والمهارات النوعية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

كما حددت الهيئة متطلبات التسكين على المستويات المختلفة، وأيضا الساعات والأنشطة الأكاديمية لمختلف المستويات التي تبدأ من المستوى الأول وصولا إلى الثامن، وفقا لـ”المدينة”.

وجاءت المتطلبات الستة للاعتماد كما يلي:

– يحصل المؤهل على اعتماد الجهة المختصة بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية المانحة

– تصمم المؤهلات وتراجع بمشاركة أصحاب المصلحة وخبراء التخصص.

– يكون للمؤهل هدف محدد، يوضح الاحتياج الفعلي، والدوافع لتصميمه وطرحه.

– يستخدم اسم مناسب، يحدد التخصص بشكل واضح.

– تحديد مستوى المؤهل، ومخرجات التعلّم، والساعات المعتمدة.

– تستخدم معايير تقويم شفافة، وقابلة لـلقياس؛ للتأكد من تحقيق نواتج التعلم.

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