الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الموارد البشرية» تزف بشرى سارة للمعلمين.. زيادة سنوية في مكافأة نهاية الخدمة

«الموارد البشرية» تزف بشرى سارة للمعلمين.. زيادة سنوية في مكافأة نهاية الخدمة
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة مكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بمقدار يصل إلى 500 ريال في السنة.

وأضافت أن مكافأة نهاية الخدمة ستصل إلى 3500 ريال بدلاً عن السابقة التي كانت أعلى شريحة بها 3000 ريال.

وأشارت الوزارة أن المعلم الذي يحصل على رخصة مهنية سارية المفعول يحصل على العلاوة السنوية في وقتها، ومن لا يحمل الرخصة أو يجددها يتم إيقاف علاوته السنوية إلى حين زوال السبب “الحصول على الرخصة أو تجديدها” ووفقا للائحة الجديدة تبدأ العلاوة السنوية من 300 إلى 640 ريالا، وفقا لـ”المدينة”.

وتضمنت اللائحة الجديدة عدة مزايا من أبرزها عدم ربط الترقية بوجود شواغر وظيفية، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه.

ويتم تسكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد وذلك على الراتب المساوي للراتب الأساسي أو أعلى منه، مع ضمان عدم نقص صافي الراتب للجميع.

وتضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، وتشمل إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

مواد ذات صلة

بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على تعيين 5 رؤساء للجامعات

بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على تعيين 5 رؤساء للجامعات

حقيقة تحديد راتب المعلم الممارس بـ11 ألف ريال في «لائحة الوظائف التعليمية» الجديدة

حقيقة تحديد راتب المعلم الممارس بـ11 ألف ريال في «لائحة الوظائف التعليمية» الجديدة

إنشاء إدارة عامة لـ«التعليم العالمي والأجنبي» لمنح التراخيص والإشراف والمتابعة

إنشاء إدارة عامة لـ«التعليم العالمي والأجنبي» لمنح التراخيص والإشراف والمتابعة

«التقويم والتدريب» توضح الهدف من منح الرخصة المهنية للمعلمين (فيديو)

«التقويم والتدريب» توضح الهدف من منح الرخصة المهنية للمعلمين (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>