«الموارد البشرية» تزف بشرى سارة للمعلمين.. زيادة سنوية في مكافأة نهاية الخدمة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة مكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بمقدار يصل إلى 500 ريال في السنة.

وأضافت أن مكافأة نهاية الخدمة ستصل إلى 3500 ريال بدلاً عن السابقة التي كانت أعلى شريحة بها 3000 ريال.

وأشارت الوزارة أن المعلم الذي يحصل على رخصة مهنية سارية المفعول يحصل على العلاوة السنوية في وقتها، ومن لا يحمل الرخصة أو يجددها يتم إيقاف علاوته السنوية إلى حين زوال السبب “الحصول على الرخصة أو تجديدها” ووفقا للائحة الجديدة تبدأ العلاوة السنوية من 300 إلى 640 ريالا، وفقا لـ”المدينة”.

وتضمنت اللائحة الجديدة عدة مزايا من أبرزها عدم ربط الترقية بوجود شواغر وظيفية، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه.

ويتم تسكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد وذلك على الراتب المساوي للراتب الأساسي أو أعلى منه، مع ضمان عدم نقص صافي الراتب للجميع.

وتضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، وتشمل إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.