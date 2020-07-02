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بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم تشغيل القرآن في المنزل دون وجود أحد

بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم تشغيل القرآن في المنزل دون وجود أحد
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أنه لا يوجد مانع من تشغيل القرآن الكريم في البيت دون الاستماع له.

وأوضح “المنيع” خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على فضائية الرسالة في رده على سؤال حول حكم تشغيل القرآن الكريم في أي مكان بالبيت دون الاستماع له، أنه لا يوجد حرج في ذلك طالما لم يكن الموجودين بالمكان منشغلين عن الاستماع له بغيره.

وأضاف: الذي لا يجوز ولا ينبغي أن يكون هناك من يجلسون منشغلين عن الاستماع للقرآن بالحديث أو اللهو أو غيره، أما إذا لم يكن هناك أحد بالمكان  فتشغيله جائز وقد ينتفع بالقراءة إخواننا المسلمين من الجن”.

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