بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على تعيين 5 رؤساء للجامعات

هنأ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، رؤساء الجامعات الجدد الذين تم تعيينهم بعد صدور موافقة المقام السامي.

وقال وزير التعليم، وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم: د.ممدوح بن ثنيان آل سعود (الجامعة الإسلامية)، د.محمد الشايع (الجوف)، د.ليلك الصفدي (الإلكترونية)، د.يوسف عسيري (الطائف)، د.محمد صفحي (بيشة).. سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته”.