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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على تعيين 5 رؤساء للجامعات

بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على تعيين 5 رؤساء للجامعات
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تواصل – فريق التحرير:

هنأ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، رؤساء الجامعات الجدد الذين تم تعيينهم بعد صدور موافقة المقام السامي.
وقال وزير التعليم، وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم: د.ممدوح بن ثنيان آل سعود (الجامعة الإسلامية)، د.محمد الشايع (الجوف)، د.ليلك الصفدي (الإلكترونية)، د.يوسف عسيري (الطائف)، د.محمد صفحي (بيشة).. سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته”.

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