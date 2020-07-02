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القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. والباحة الأقل

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. والباحة الأقل
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المدن التي سجلت أعلى وأقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها في “تويتر”، أن القيصومة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث سجلت 46 درجة مئوية، تليها الدمام ووادي الدواسر بـ 45 درجة مئوية.

بينما سجلت الباحة أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 30 درجة مئوية، كما سجلت محافظة الوجه وأبها 31 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، بمشيئة الله، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة نجران ومرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

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