جامعة أم القرى تحدد ضوابط الفصل الأول للعام الدراسي المقبل

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حدَّدت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، المواد والمقررات التي سيتاح المجال لطلبة الجامعة دراستها “عن بعد” خلال الفصل الدراسي الأول للعام المقبل 1442هـ، وذلك لتجويد الأداء ولرفع الكفاءة التشغيلية، تحسباً لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

واقتصرت تلك المواد على المقررات العامة لمتطلبات الجامعة والكليات ذات الطابع النظري، إلى جانب مقررات شطر الطالبات المسندة لأعضاء هيئة التدريس من شطر الطلاب، وكذلك مقررات الانتساب بجميع مقار الجامعة عبر أنظمة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وأوضحت “العمادة، في بيان لها، آلية ضوابط إعداد الجدول الدراسي، لافتة إلى أنها رَاعَت عدم التعارض في مقررات المستوى الدراسي حسب الخطة، وتوزيع شعب المستوى الواحد على كافة أيام الأسبوع، بحيث لا يمكن فتح شعبتين لنفس المقرر في توقيت واحد.

وألْزَمت العمادة، الأقسام العلمية بتوزيع المحاضرات على مدار اليوم من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساء، لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي، والالتزام التام بتطبيق الاحترازات الصحية لضمان سلامة الطلاب والطالبات الذين يتطلب حضورهم لمقاعد الدراسة بالمقر الرئيس للجامعة بمكة المكرمة بشطريها “الطلاب والطالبات”، وفروعها بمحافظات (الجموم، الليث، القنفذة، أضم).