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انفراجة جديدة في أزمة كورونا.. روسيا تبدأ تصدير عقار لعلاج المصابين

انفراجة جديدة في أزمة كورونا.. روسيا تبدأ تصدير عقار لعلاج المصابين
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تواصل – وكالات:

بدأ الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومجموعة شركات “خيم رار”، تصدير دواء “أفيفافير” المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا، حسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال الصندوق الروسي في بيان: “أعلن صندوقنا ومجموعة خيم رار، عن إنتاج أول 100 ألف دورة دوائية روسية من نوع أفيفافير في يونيو، وهو ما يتجاوز بشكل كبير خطة الإنتاج الأولية عند مستوى 60 ألف دورة”.

وأضاف البيان: “تم تسليم الدواء إلى 35 منطقة في جميع أنحاء روسيا، وكذلك إلى جمهورية بيلاروس، في شهر في يونيو الماضي”،ومن المتوقع توريده إلى كازاخستان في المستقبل القريب”.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أقرت عقار “أفيفافير” كأول دواء محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لبند جديد في سجل الدواء الوطني،حيث أصدرت تصريحاً رسمياً يسمح باستخدام عقار “أفيفافير” لعلاج المصابين بالمرض.

وينتج عقار “أفيفافير” في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة “خيم رار” لتصنيع الأدوية، بناء على أساس “فافيبيرافير”، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وأظهرت اختبارات “أفيفافير” السريرية أمن استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أية آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسمياً.

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