مواطن يرغب في السفر خارجياً رغم أزمة كورونا.. و«الجوازات» توضح الإجراء المطلوب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، الإجراء الذي يُمكن للمواطن من خلاله أن يسافر خارج المملكة إذا استدعته ظروف ضرورية لذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت “الجوازات” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” ردا على استفسار مغرد: “إنه فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، يرجى توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (٩٦٩) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات”.

وكان المغرد قال في استفساره: “أنا مواطن سعودي أرغب في السفر للخارج للضرورة ومعي ما يثبت ذلك ماهو الحل؟”.