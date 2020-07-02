الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«العدل» تطلق الدليل المرئي لشرح الخدمات الإلكترونية.. يغنيك عن زيارة المرافق العدلية

«العدل» تطلق الدليل المرئي لشرح الخدمات الإلكترونية.. يغنيك عن زيارة المرافق العدلية
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة العدل، اليوم الخميس، الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية الذي يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وفق خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز.

ودشنت وزارة العدل حملة توعوية بعنوان “#ناجز_يغنيك” للتعريف بالخدمات الإلكترونية بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وتضمن الدليل الذي أطلقته الوزارة شرحاً مرئياً تفصيلياً للخدمات العدلية الإلكترونية، وخطوات الاستفادة منها في قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق التي تقدم عبر بوابة ناجز الإلكترونية (هنا الرابط)، وفي قطاع القضاء، قدم الدليل شروحات للخدمات القضائية منها كيفية الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الإلكترونية في القضاء.

وتضمن الدليل مجموعة من الشروحات الخاصة بخدمات التنفيذ، مثل كيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ التي تمكن طالب التنفيذ والمنفذ ضده من إتمام العديد من الإجراءات عبر بوابة ناجز دون الحاجة لزيارة المحكمة، إضافة إلى كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا في حال وصلت إلى المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك، وكيفية تقديم طلب تنفيذ جديد إلكترونيًا.

كما تضمن الدليل مجموعة من الشروحات لخدمات قطاع التوثيق، مثل كيفية إصدار وكالة إلكترونية، وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، دون زيارة كتابة العدل، إلى جانب شرح كيفية طلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وخطوات تحديث الصكوك إلكترونيًا، وفيما يتعلق بالصلح، اشتمل الدليل على خطوات طلب الصلح إلكترونيًا عبر منصة تراضي، إضافة إلى شرح خطوات حجز موعد عبر بوابة ناجز.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التي تقدم أكثر من 100 خدمة.

مواد ذات صلة

«العدل» تعلن الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية

«العدل» تعلن الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية

«العدل» تسمح بعودة مزادات التنفيذ.. وتحدد الشروط

«العدل» تسمح بعودة مزادات التنفيذ.. وتحدد الشروط

«العدل» توضح خطوات الاستفادة من الإفراغ العقاري عبر خدمة «الموثق»

«العدل» توضح خطوات الاستفادة من الإفراغ العقاري عبر خدمة «الموثق»

«العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية عن بعد (فيديو)

«العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية عن بعد (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>