جازان.. هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد على «الداير» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، مساء اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة الداير بني مالك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.