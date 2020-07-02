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« الهدي والأضاحي» يبدأ استقبال الطلبات إلكترونياً في ظل جائحة كورونا

« الهدي والأضاحي» يبدأ استقبال الطلبات إلكترونياً في ظل جائحة كورونا
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تواصل – واس:

أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، البدء في استقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم حج عام 1441هـ، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الحالي، مع استمرار الصدقات والفدية والعقيقة طوال العام، عبر تنفيذ عملية الشراء من خلالموقع المشروع.

وسخر المشروع في ظل جائحة كورونا، جميع الإمكانات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي، وتنفيذها في الوقت الشرعي مع توفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك، إضافة إلى إمكانيه شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد، ويتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحية الشرعية والصحية، حيث تنفذ في مسالخ مكة المكرمة تحت إشراف كوادر شرعية، وبيطرية مؤهلة.

يذكر أن المشروع وزع خلال الأشهر الماضية ما يقارب مليون ذبيحة استفاد منها داخل المملكة أكثر من مليونين ونصف المليون عائلة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، كما شحن ما يقارب 300 ألف ذبيحة للبلدان الإسلامية استفاد منها ما يقارب مليون ونصف عائلة.

ودعا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية، وبقية الأنواع الأخرى، والسداد من الحساب البنكي.

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