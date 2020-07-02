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سطو مسلح لسرقة «حفاضات أطفال».. والبائع يدعو لـ«اللص» بالسلامة (فيديو)

سطو مسلح لسرقة «حفاضات أطفال».. والبائع يدعو لـ«اللص» بالسلامة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمواطن لبناني نفذ سطو مسلح على أحد محلات السوبر ماركت ليس لسرقة الأموال، ولكن لسرقة “حفاضات أطفال” بالقوة.

وظهر خلال المقطع شاب يبدو في الثلاثين من العمر، وبيده سلاح ناري، حيث اقتحم أحد محلات السوبر ماركت في لبنان وطلب من البائع والكاشير تعبئة حفاضات أطفال.

والطريف في الأمر أن البائع والكاشير تعاطفوا مع اللص، والذي يبدو أنه يمر بضائقة مالية، حيث دعوا له أثناء الانصراف بالسلامة، تقديرا منهم لعدم سرقته الأموال، وبالتالي كان الضرر الحاصل من سرقة الحفاضات أقل كثيرا من سرقة الأموال أو الإيراد اليومي للمحل.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة في ظل تفاقم الصراعات السياسية واستمرار المظاهرات ضد الحكومة لعدة أشهر، بجانب انهيار العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

 

 

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