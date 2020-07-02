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أمر ملكي جديد من «خادم الحرمين» بشأن مجلس هيئة حقوق الإنسان

أمر ملكي جديد من «خادم الحرمين» بشأن مجلس هيئة حقوق الإنسان
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تواصل – واس:
رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الهيئة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لمدة أربع سنوات.
وعبّر “العواد” عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده على ما تلقاه الهيئة من دعم وتوجيه، كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة الرسالة المناطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وفق توجهات قيادة المملكة، وتأكيداً لجهودها المباركة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز.
وأكد أن الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين على تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس هو استكمال لما تقوم به قيادة المملكة من جهود لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات، وستكون عوناً لتحقيق ما يصبو إليه لخدمة هذا الوطن الغالي، داعياً الله أن يحفظ البلاد ويزيدها أمناً ورخاءً وازدهاراً في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
وقد تمت تسمية الأعضاء المجدد لهم والمعينين في مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة وهم: الأعضاء المتفرغون: إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم البطي، الدكتورة آمال بنت محمد بن إبراهيم الهبدان، الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن عبدالله الزامل، الدكتورة خلود بنت راشد بن حمد الكثيري، زهير بن محمد بن عبدالله الزومان، الدكتورة سارة بنت عمر بن إبراهيم العبدالكريم، سلمى بنت عبدالله بن حسن آل ربيع، الدكتورة شريفة بنت راجح بن عبدالله الراجح، ضحى بنت علوي محمد آل إبراهيم، الدكتور عبد العزيز بن حمد قاعد القاعد، عبدالرحمن بن مرعي بن يحيى الشبرقي، الدكتور غفون بن سالم بن مسعود اليامي، محمد بن حسن بن محمد النجيدي، الدكتور مشاري بن عبدالرحمن بن محمد النعيم، الدكتور ناصر بن محمد بن مرضي المهيزع، الدكتورة هند بنت خالد بن محمد خليفة، الدكتورة هند بنت محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ، وليد بن صالح بن أحمد اليحيا.
أمّا الأعضاء غير المتفرغين: الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ، الدكتور طلال بن سليمان بن خلف الحربي، عبدالمحسن بن ماجد بن عبدالمحسن بن خثيلة، لمى بنت أحمد بن محمد غزاوي، منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي، الدكتورة مها بنت خالد بن محمد الميمان، نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي، الدكتورة نورة بنت مزيد بن سليمان العمرو.

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