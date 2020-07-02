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رسالة مطمئنة من «متحدث الصحة» حول نسب التعافي من «فيروس كورونا» في المملكة

رسالة مطمئنة من «متحدث الصحة» حول نسب التعافي من «فيروس كورونا» في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن المملكة تعتبر من أعلى الدول الأعلى تسجيلًا في نسب التعافي من فيروس كورونا المستجد” كوفيد-19″.

وأضاف “العبد العالي” في المؤتمر الصحفي الدوري الذي انعقد اليوم الخميس: أن” المتعافين يجب أن يتقيدوا بالبروتوكولات الصحية العامة”.

وأشار إلى أنه من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات ٥٠ شخصًا، ومراعاة المساحة، مع الالتزام بالاحترازات خلال المناسبات؛ ناصحًا بضرورة تجنب الذهاب عند الشعور بأعراض.

ولفت “العبد العالي” إلى أن من الأمور التي تلقت الوزارة استفسارات عنها: “الدراسات، ونسبة الشفاء للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة، وخمول الفيروس”.

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