الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزكاة والدخل» تعلن تمديد العمل بـ4 مبادرات دعمًا للقطاع الخاص

«الزكاة والدخل» تعلن تمديد العمل بـ4 مبادرات دعمًا للقطاع الخاص
0

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمديد فترة الاستفادة من عدد من مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، التي أطلقتها في شهر مارس الماضي، وذلك للحد من تداعيات فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على منشآت القطاع الخاص في المملكة.

وبينت الهيئة أن المبادرات التي شملها التمديد الزمني 4 مبادرات، وهي: مبادرة التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، بالإضافة إلى مبادرة تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً.

كما شملت المبادرات الـمُمَدّدة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة في الموعد النظامي شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الزكاة والضريبة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بدايةً من شهر مارس 2020م.

وقالت الهيئة :” إن المكلفين ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل، ماعدا مبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة، فإنه يمكن للمكلفين الاستفادة منها حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في الثلاثين من شهر يونيو الماضي”.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن جهودها في تقديم خدمات عالية الجودة، تمَكّن المكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضرائب في المملكة من الامتثال الطوعي والوفاء بواجباتهم الضريبية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن حزمة من المبادرات، لتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية على المكلفين، تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية حول العالم.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار الساعة، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

مواد ذات صلة

3 فروق جوهرية بين «ضريبة القيمة المضافة» و«الضريبة الانتقائية»

3 فروق جوهرية بين «ضريبة القيمة المضافة» و«الضريبة الانتقائية»

طريقة إصدار شهادات تحمل «ضريبة القيمة المضافة» عن المسكن الأول

طريقة إصدار شهادات تحمل «ضريبة القيمة المضافة» عن المسكن الأول

«الزكاة والدخل» تحدد مواعيد تقديم وسداد «الإقرارات الضريبية» خلال يوليو

«الزكاة والدخل» تحدد مواعيد تقديم وسداد «الإقرارات الضريبية» خلال يوليو

5 مزايا لتطبيق «القيمة المضافة» على الأجهزة الذكية.. تعرّف عليها

5 مزايا لتطبيق «القيمة المضافة» على الأجهزة الذكية.. تعرّف عليها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>