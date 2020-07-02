«الجمارك» توضح كيفية احتساب «ضريبة القيمة المضافة» بعد الزيادة على سلعة مستوردة

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أصدرت “الهيئة العامة للجمارك”؛ توضيحًا مهمًا بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بعد إضافة الرسوم الجمركية عليها.

وذكرت “الجمارك” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه في حال عدم احتساب الرسوم الجمركية على السلع الموردة يتم تطبيق الضريبة على قيمة السلعة فقط بنسبة 15%.

وضربت “الجمارك” على ذلك مثالًا، تمثل في تاجر استورد قطعة كهربائية تبلغ قيمتها 1900 ريال عند دخولها المملكة، تم فرض 100 ريال رسوم جمركية على هذه القطعة.

وأبانت أنه يتم احتساب “القيمة المضافة” على النحو التالي: “قيمة السلعة+ الرسوم الجمركية+ تكاليف تحميل وتخزين = 1000 ريال، بعد ذلك يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة ليكون في النهاية المبلغ النهائي”.