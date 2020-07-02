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أكاديمي يقترح تخفيف أثر حرارة الأجواء على عمال النظافة بـ«المظلات البيضاء»

أكاديمي يقترح تخفيف أثر حرارة الأجواء على عمال النظافة بـ«المظلات البيضاء»
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تواصل – فريق التحرير:

دعا الدكتور فرحان الجعيدي، عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، إلى الاستفادة من إحدى المبادرات التي تمثلت في توزيع مظلات واقية من أشعة الشمس على عمال النظافة خلال ساعات عملهم الصباحية.

ووثق “الجعيدي” هذه المبادرة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بقوله: “اختيار موفق لمظلة خفيفة باللون الأبيض لعكس أشعة الشمس لعمال النظافة في الخرج”، مُشيرًا إلى إمكانية تطبيقها بمناطق ومحافظات المملكة كافة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يوم 17 / 6 الماضي، الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م، وفي حال مخالفة تطبيق القرار يتم معاقبة المخالفين بغرامة لاتقل عن 3 آلاف ريال ولاتزيد عن 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.

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