6 أضرار تُصيبك عند التوقف المفاجئ عن شرب «القهوة»

تواصل – وكالات:

يعتبر الإكثار من شرب القهوة له الكثير من الأضرار الصحية الناتجة عنه، والتي يسعى مدمنو القهوة إلى التخلص منها، بينما ما لم تتوقعه هو الأضرار الناجمة عن التوقف المفاجئ عن شرب الكافيين.

وعدد موقع “ميديكال نيوز” الطبي 6 أعراض يعاني منها المقلعون عن شرب القهوة بصورة مفاجئة، كانت التقلبات المزاجية على رأسها حيث يؤدي التوقف عن شرب القهوة إلى إحداث خلل في التوازن الكيميائي للدماغ، نتيجة نقص الكافيين بالجسم فيؤدي إلى أعراض مثل القلق والانفعال.

كما يؤدي الإقلاع المفاجئ عن القهوة إلى الصداع وذلك بسبب نقص الكافيين بالجسم، ما يتسبب باتساع الأوعية الدموية وتدفق الدم المؤكسج أكثر من الطبيعي إلى المخ، مما يؤدي إلى الشعور بآلام الرأس المزعجة، وسيتلاشى الصداع بمجرد أن يتكيف الجسم مع زيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

وذكر الموقع أن قرار التوقف عن تناول القهوة يعطي شعورًا بالتعب، حيث تعود الجسم سابقًا على توفير كمية كبيرة من الكافيين التي تعطيه حيوية ونشاط، وعند التوقف عن هذه الجرعة سيشعر الشخص بالتعب والإرهاق نتيجة الخلل الحاصل بسبب التوقف المفاجئ.

ورابع هذه التأثيرات التي تحدث بسبب التوقف المفاجئ عن القهوة، زيادة الوزن، حيث تتراجع عملية الأيض عن القيام بوظيفتها الحيوية بفعالية، ألا وهي حرق الدهون، ومن ثم يزداد الوزن.

بينما يعاني هؤلاء الأشخاص بالضرر الخامس وهو صعوبة التركيز بسبب التوقف المفاجئ عن تناول القهوة وهي التي كانت تمد الجسم بجرعة كبيرة من هرمون الدوبامين والأدرينالين الذان كانا يمدان الجسم بالتركيز الواضح وشدة الانتباه.

وأخيرًا، يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بالرعشة أو الرجفان عند التوقف المفاجئ عن تناول القهوة، لأن الكافيين يعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، ومع نقصه بالجسم تتضرر الأعصاب ويحدث اضطراب.

وذكر الموقع أن الطريقة الآمنة للإقلاع عن شرب القهوة تكون عن طريق التوقف عن القهوة بشكل تدريجي، فإذا كانت تتناول 3 فناجين يوميًا، يمكن تقليل هذه الكمية إلى فنجانين أو فنجان واحد على مدار اليوم. بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام، واستبدال القهوة بمشروبات أخرى، مثل المياه، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه، للشعور بالشبع.