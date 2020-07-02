«التحالف» يعلن تنفيذ عملية نوعية للرد على استهداف «ميليشيا الحوثي» للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي: إن “القيادات الإرهابية من ميليشيا الحوثي لن يتم التعاون معها”، مؤكدًا تصدي التحالف لكل الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي.

وأشار “المالكي” إلى أن “ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تلتزم بالهدنة، وهي رهينة بيد الإيرانيين”، مشددًا على أن “الميليشيا والقيادات الإيرانية في صنعاء، التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين”.

وأضاف المتحدث باسم “التحالف”: أن “ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تلتزم بالهدنة، وهي رهينة بيد الإيرانيين”، لافتًا إلى “رصد 4276 انتهاكًا حوثيًا خلال 45 يومًا”.

وأوضح “‏المالكي”: أن الصاروخ الذي حاول استهداف ‎الرياض بالستي إيراني الصنع، مبينًا أن التحالف “بادر بوقف إطلاق النار ولكن ميليشيا الحوثي استمرت في إطلاق الصواريخ”.