«التحالف» يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.

ووفقاً لـ”العربية. نت” أوضح التحالف أن الطائرة المسيرة المفخخة التي جرى اعتراضها بأجواء اليمن إيرانية الصنع.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، نشر مقطع فيديو يظهر ضبط أسلحة إيرانية على متن “دهو” قبالة سواحل مدينة المهرة اليمنية، كانت في طريقها للميليشيات الحوثية.

وأوضح “التحالف” أن هذه الأسلحة جرى ضبطها في 17 أبريل الماضي خلال عملية نوعية نفذتها القوات المشتركة، فيما أظهر أعدادًا كبيرة من الأسلحة المتنوعة.

وشملت المضبوظات أجهزة خاصة بتوجيه الطائرات المسيرة، ومناظير ليلية والنهارية، والمضادات الحرارية، إلى جانب العديد من المعدات الكهربائية لتنفيذ عمليات التفجير عن بعد، والعشرات من أسلحة القنص.

وكانت قوات التحالف، أعلنت مؤخرًا تنفيذ عمليتين نوعيتين تم خلالهما ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها للحوثيين، مبينة أن الأولى نفذت في 17 أبريل الماضي، والثانية نفذت في حضرموت يوم 24 يونيو الماضي.