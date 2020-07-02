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أبرزها ضبط نسبة السكر بالدم.. 5 فوائد صحية لـ«شاي الأعشاب»

أبرزها ضبط نسبة السكر بالدم.. 5 فوائد صحية لـ«شاي الأعشاب»
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة طبيبة نشرت حديثًا أن شاي الأعشاب يتمتع بفوائد صحية كبيرة؛ حيث أن كوب من هذا الشاي يقلل من الشعور بالقلق، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الشاي في الوقاية من عدة أمراض.

ويعد شاي “شاغا” المصنوع من فطر شاغا من بين الأنواع الصحية والتي يتم تناوله بشكل شائع في منطقة سيبيريا وبعض الدول الآسيوية الأخرى.

ووفقا لصحيفة “بينك فيلا”، فإن شاي شاغا له فوائد عديدة وينصح بإضافته إلى البرنامج الغذائي اليومي.

تعديل السكري

يمكن أن يساعد هذا الشاي في التحكم في مستويات السكر في الدم وإدارة مرض السكري. في دراسة، تم الكشف عن أن مكملات فطر تشاجا ترتبط بمستويات سكر الدم الصحية في الفئران. ومع ذلك، يجب إجراء المزيد من الدراسات على البشر.

مضاد للأكسدة

يحتوي على مضادات الأكسدة، مما يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة. كما أنه يدعم الجسم ضد الآثار الضارة للجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

يقلل الكوليسترول

تناول مشروم تشاجا يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، التي قد تقلل من الكوليسترول “الضار” ، مما يخفف من خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب الأخرى.

يقلل الإجهاد

تحتوي على مُحَوِّلات تساعد على دعم قدرة الجسم التي تساعد على التعامل مع الإجهاد العاطفي والجسدي ويساعدك على الحفاظ على الهدوء.

تدمير الخلايا السرطانية

يحتوي فطر Chaga على triterpenes التي تتسبب في تدمير الخلايا السرطانية. كما تمنع مضادات الأكسدة الموجودة فيه تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة.

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