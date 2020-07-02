«المسند» يوضح أعلى درجة حرارة سُجلت في المملكة

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أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) عبد الله المسند، أكثر مناطق المملكة ارتفاعًا في درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بـ46.4 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ 46.4 درجة، وجاءت وادى الدواسر في المرتبة الثالثة بـ 46.4 درجة مئوية.

وأضاف أستاذ المناخ في جامعة القصيم، أن “الوجه” سجَّلت أقل درجة حرارة في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية بـ 32.2 درجة.