«الإحصاء» تكشف عن تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بأكثر من ألف ريال

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كشفت بيانات رسمية صادرة عن “الهيئة العامة للإحصاء”، عن تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، بأكثر من ألف ريال عن العام الماضي.

وبلغ متوسط نصيب الفرد 19.981 ألف ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، بانخفاض قدره 5.7% عن الربع المماثل من العام السابق والذي بلغ 21.119 ريالًا بالربع الأول من عام 2019 –وفقًا لـ”الوطن”-.

وانخفض الادخار الإجمالي في نفس الربع من العام الحالي بنحو %17.2 عن نفس الربع في العام الماضي؛ حيث بلغت نسبة الادخار الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي 30.4 % مقارنة بنسبة 35.6 % لذات الربع في العام 2019.

وأكدت البيانات أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات 18.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020 بانخفاض قدره 63.6 % مقارنةً بالربع نفسه في عام 2019، وقد بلغت نسبة الفائض من الحساب الجاري لميزان المدفوعات من الناتج المحلي الإجمالي 2.7 % قياساً بنسبة 7.2 % للربع نفسه من العام المنصرم.

وبلغت قيمة الصادرات 216.1 مليارًا في الربع الأول من السنة الحالية بانخفاض قدره 20.2% عن الربع المماثل في 2019، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى الانخفاض في قيمة الصادرات البترولية بنسبة 21.9%، كما بلغت قيمة الواردات 169.8 مليار ريال بانخفاض قدره 11.9% عن نفس الربع من العام السابق بسبب انخفاض قيمة الواردات الخدمية بمقدار 27.4%.