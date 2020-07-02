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«حساب المواطن» يرد على سؤال موعد إعادة فتح استقبال طلبات المستفيدين الجدد

«حساب المواطن» يرد على سؤال موعد إعادة فتح استقبال طلبات المستفيدين الجدد
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تواصل – فريق التحرير:

ردَّ برنامج “حساب المواطن“، على السؤال المنتشر بمواقع التواصل والذي ورد إليه أكثر من مرة حول موعد إعادة فتح استقبال طلبات المستفيدين الجدد، بعد قرار التعليق.

وقال حساب “خدمة العملاء” التابع لبرنامج “حساب المواطن” على موقع “تويتر”؛ ردًا على سؤال موعد إعادة فتح استقبال طلبات المستفيدين الجدد: إنه “لا يوجد تاريخ معين، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري”.

عدم دراسة الأهلية

وبشأن مشكلة عدم “دراسة الأهلية”، أجاب الحساب بقوله: “في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك اعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى”.

وأشار حساب “خدمة العملاء” التابع لـ”حساب المواطن”، إلى أنه “تم تعليق استقبال اي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

التسجيل في حساب المواطن

وحول شكاوى بعض المستفيدين من عدم قدرتهم على التسجيل في البرنامج، أوضح “حساب المواطن“، أن “التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا”.

وأردف البرنامج بقوله: “كان التسجيل متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.

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