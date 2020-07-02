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صغير الحجم عظيم النفع.. «الخثلان» يوضح اسم أفضل كتاب في «الأذكار» (فيديو)

صغير الحجم عظيم النفع.. «الخثلان» يوضح اسم أفضل كتاب في «الأذكار» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن أفضل كتاب للأذكار هو كتاب “تحفة الأخيار” للإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-.

وقال “الخثلان” في لقاء على قناة “الرسالة”: إن أفضل كتاب يُنصح باقتناءه في باب الأذكار والأدعية هو كتاب تحفة الأخيار، حيث إنه صغير الحجم، عظيم النفع، متاح على شبكة الإنترنت بكل سهولة، وبكل مكان، ويسهل الحصول عليه”.

وأضاف: “وقد ذكر الإمام (ابن باز) رحمه الله في مقدمة كتابة أن كل ما تم إيراده بالكتاب ثابت عن النبي ﷺ إما صحيح أو حسن”، مُشيرًا إلى أنه يمكن الاعتماد على ما في الكتاب للدعاء والذكر اليومي لكل مسلم.

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