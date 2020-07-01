الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

3 أسباب وراء انخفاض أعداد الأجانب في شركات المملكة خلال 2020

3 أسباب وراء انخفاض أعداد الأجانب في شركات المملكة خلال 2020
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس غرفة الرياض رئيس لجنة سوق العمل في مجلس الغرف، المهندس منصور الشثري، إن هناك ثلاثة عوامل ستكون وراء انخفاض أعداد الأجانب في الشركات خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الشثري أن من تلك الأسباب “عدم تمكن الموجودين في الخارج من العودة، وتوقف استقدام العمالة، وعدم تجديد الشركات لعقود الأجانب لديها”، وفقا لـ”مكة”.

وكان تقرير حديث لمركز بيو للأبحاث قد توقع، بناء على تحليل بيانات عن البنك الدولي وجامعة أكسفورد انخفاضا كبيرا في تحويلات الأجانب من الأموال على خلفية الإغلاق خلال جائحة كورونا.

وتوقع التقرير أن ينخفض تحويل الأجانب بنسبة 33% في المتوسط، خلال العام الحالي 2020، مقارنة بانخفاض 5% خلال الركود الاقتصادي العالمي في 2009، في الدول العشر الأعلى من حيث تحويل العمال الأموال لموطنهم.

مواد ذات صلة

بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك.. ضوابط وتعليمات مشددة

بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك.. ضوابط وتعليمات مشددة

تناول طعامك وشرابك بأمان.. نص بروتوكول المطاعم والمقاهي للوقاية من كورونا

تناول طعامك وشرابك بأمان.. نص بروتوكول المطاعم والمقاهي للوقاية من كورونا

إعلان بروتوكول قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.. تعليمات وتوجيهات جديدة

إعلان بروتوكول قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.. تعليمات وتوجيهات جديدة

تقليل الطاقة الاستيعابية 50%.. نص بروتوكول حضانات الأطفال للوقاية من كورونا

تقليل الطاقة الاستيعابية 50%.. نص بروتوكول حضانات الأطفال للوقاية من كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>