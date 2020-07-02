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تراجع حجم الادخار الإجمالي بنهاية الربع الأول إلى 212 مليار ريال

تراجع حجم الادخار الإجمالي بنهاية الربع الأول إلى 212 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع حجم الادخار الإجمالي بالمملكة العربية السعودية بنسبة 17.16% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

وانخفض حجم الادخار بقيمة 43.88 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 211.75 مليار ريال، مقابل 255.63 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019، كما تراجع الادخار الإجمالي على أساس ربعي، بنسبة 11.4% بما يعادل 27.24 مليار ريال عن قيمته في الربع الرابع من عام 2019 والبالغة 238.99 مليار ريال، وفقا لـ”الوطن”.

في سياق متصل، تراجعت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ30.4% بنهاية الربع الأول من 2020، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مقارنة مع 35.6% في الربع المماثل من العام الماضي، و31.1% في الربع السابق. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية – بالأسعار الجارية – 695.57 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020، مقابل 718.54 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة انخفاض 3.2%.

وخلال عام 2019، سجل الادخار الإجمالي بالمملكة نمواً بنسبة 1.3% وبزيادة قيمتها 13 مليار ريال عن العام السابق. وبلغ مجموع الادخار بالمملكة 990.75 مليار ريال، مقارنة مع إجمالي الادخار في عام 2018 والبالغ 977.8 مليار ريال.

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