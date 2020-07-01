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«الجبير»: تقرير الأمم المتحدة يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية

«الجبير»: تقرير الأمم المتحدة يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية
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تواصل – فريق التحرير:

قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، إن تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآتنا النفطية يبرز الصورة المظلمة المعروفة منذ 1979 عن النظام الإيراني.

وأضاف الجبير، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن العالم اليوم يرى ويسمع ويلمس السلوك العدواني المتنامي لهذا النظام.

وتابع الجبير “على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية.

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