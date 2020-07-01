الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

سعة 8 تيرابايت.. «سامسونج» تطلق أكبر قرص تخزين SSD للمستهلكين

سعة 8 تيرابايت.. «سامسونج» تطلق أكبر قرص تخزين SSD للمستهلكين
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق الجيل القادم من أقراص التخزين QVO الكبيرة السعة المخصصة للمستهلكين العاديين من فئة SSD.

ويمتاز قرص التخزين الجديد Samsung 870 QVO بأنه يقدم سعة هي الأكبر من سامسونج للمستهلكين، إذ يتوفر بسعات أصغرها 1 تيرابايت، وأكبرها 8 تيرابايت، وبين ذلك توجد سعتان، هما: 2 تيرابايت، و4 تيرابايت.

وقالت عملاقة التقنية الكورية إن قرص التخزين الجديد سيتوفر اعتبارًا من اليوم عبر متاجر سامسونج والمتاجر المعتمدة بسعر يبدأ من 130 دولارًا أمريكيًا لسعة 1 تيرابايت. أما سعة 8 تيرابايت فستتوفر اعتبارًا من شهر أغسطس القادم، وبحسب تسريب سابق نشره موقع Tom’s Hardware فإن سعر هذه السعة قد يبلغ 900 دولار أمريكي عند الإطلاق في 24 أغسطس القادم.

ويقدم القرص الجديد مجموعة من التحسينات في السرعة، إذ يوفر سرعة قراءة بواقع 560 ميجابايت ثانية، وسرعة كتابة بواقع 530 ميجابايت ثانية، وتقول سامسونج: إن القرص الجديد أسرع بنسبة 13% مقارنة بالإصدار السابق عندما يتعلق الأمر بسرعة القراءة العشوائية.

مواد ذات صلة

ساعات ذكية جديدة من «غالاكسي».. ضعف حجم التخزين

ساعات ذكية جديدة من «غالاكسي».. ضعف حجم التخزين

جالاكسي Watch Active 2.. ساعة ذكية منخفضة التكلفة من سامسونغ

جالاكسي Watch Active 2.. ساعة ذكية منخفضة التكلفة من سامسونغ

مقارنة بين هاتفي سامسونغ إس 20 ألترا وآي فون 11 برو ماكس

مقارنة بين هاتفي سامسونغ إس 20 ألترا وآي فون 11 برو ماكس

تعرّف على مزايا مكبر الصوت الذكي الجديد من «سامسونج»

تعرّف على مزايا مكبر الصوت الذكي الجديد من «سامسونج»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة