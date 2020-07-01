بروتوكول محلات الحلاقة الرجالية المعدل.. الحجز المسبق وارتداء الكمامة ودرع الوجه

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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، عن ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية ، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وجاءت بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية المعدلة كالتالي:

إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين

يفضل استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ويفضل عدم انتظار الزبائن داخل صالون الحلاقة، وفي حال صعوبة ذلك فيجب تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل فرد والآخر بوضع علامات على مقاعد الانتظار. وتخصيص منطقة محددة للانتظار تضمن التباعد او الانتظار في السيارة.

يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل.

يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون.

يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون. يجب إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة.

يجب منع دخول المرافقين.

السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.

بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال. يجب إلزام محل الحلاقة بأخذ بيانات العميل (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي.

يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات الاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.

يجب على العاملين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى، وتشمل أدوات الحماية مايلي:

الكمامة : يجب على العامل ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على الزبون ارتداء الكمامة قدر الامكان اثناء تلقي الخدمات.

: يجب على العامل ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على الزبون ارتداء الكمامة قدر الامكان اثناء تلقي الخدمات. درع الوجه/ النظارة المهنية: يوصى باستخدام درع الوجه أو النظارة المهنية عند خدمة العملاء في حال توفره.

يوصى باستخدام درع الوجه أو النظارة المهنية عند خدمة العملاء في حال توفره. القفازات : يفضل أن يرتدي العاملين القفازات عند خدمة العملاء، ويجب تغيير القفازات بعد كل عميل.

: يفضل أن يرتدي العاملين القفازات عند خدمة العملاء، ويجب تغيير القفازات بعد كل عميل. رداء القص : يجب أن يلف كل عميل بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميل ذات الاستخدام الواحد.

: يجب أن يلف كل عميل بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميل ذات الاستخدام الواحد. الرداء القماشي (السترة): يجب على الموظفين ارتداء قطعة نظيفة وتطهيرها بشكل يومي.

يجب على الموظفين ارتداء قطعة نظيفة وتطهيرها بشكل يومي. ا لرداء البلاستيكي (السترة): يجب استخدام السترة ذات الاستخدام الواحد فوق الرداء القماشي والتخلص منها بعد استخدامها.

يجب استخدام السترة ذات الاستخدام الواحد فوق الرداء القماشي والتخلص منها بعد استخدامها. شريط الرقبة: يجب على الحلاقين استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميل عند قص الشعر. ذات الاستخدام الواحد.

يجب على الحلاقين استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميل عند قص الشعر. ذات الاستخدام الواحد. يجب التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميل مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، كما يفضل توفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.

يجب تطهير كراسي الحلاقة بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر من المواد الكحولية أو من المبيضات مثل(هيبوكلوريت الصوديوم)، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد.

حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.

حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم. يجب استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل مثل المشط والأمواس وفرش معجون الحلاق وغيرها.

في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميل يلزم العامل لبس كمامة، ووضع منشفة ذات استخدام واحد على وجه العميل لحماية فمه وأنفه وعينه. ويجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفين الذين يقدمون الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.

ينصح تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل.

يسمح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية كغطاء الوجه أو نظارة الحماية والكمامة القماشية أو الطبية والرداء البلاستيكي (السترة)

يسمح بتقديم خدمات المساج واتباع الارشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج.

الاقتصار على حلاقة الرأس والدقن وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة او استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه الى حين إشعار آخر.

يجب إلغاء استخدام جهاز البخار المخصص لتنظيف البشرة.

إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقة

يجب تنظيف وتطهير جميع محلات الحلاقة جيدًا قبل إعادة فتحها.

يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الارشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، والحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين و بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

يجب غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر، كما يجب مراعاة الوقت المطلوب للتطهير والذي عادة يكون مكتوب على ملصق المطهر.

استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط وعدم استخدام المناشف والشراشف القابلة للغسل.

استخدام مطهرات للأيدي مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحتوي على نسبة ٦٠-٨٠ ٪ من الكحول.

توزيع مطهرات الأيدي في أماكن بارزة مثل، المدخل، منطقة الاستقبال، محطات العمل، دورات المياه وغيرها ويفضل تثبيتها في الحائط.

يجب وجود سجل يوضح أوقات التنظيف والتطهير للأسطح البيئية بما فيها دورات المياه.

يجب الحرص على ضمان بيئة صحية آمنة لمنطقة الاستقبال، ومحطات العمل في محلات الحلاقة وذلك باتباع الإرشادات التالية:

منطقة استقبال العملاء والمحاسبة

تشجيع استخدام الدفع باستخدام قنوات الدفع الالكترونية وتجنب التعامل مع العملات الورقية في الوقت الحالي قدر المستطاع، أو يجب غسل اليدين وتطهيرها بعد كل معاملة.

إزالة جميع العناصر غير الضرورية مثل المجلات ومواد القراءة وغيرها التي قد يلمسها العملاء بشكل متكرر، ويفضل وضع حاجز شفاف أمام منطقة المحاسبة والاستقبال إن وجدت.

بخصوص الأسطح الغير صلبة والنافذة ( مثل الستائر أو السجاد) ينصح بتنظيفها وغسلها بشكل دوري وتطهيرها بالمنتج المناسب والمعتمد ويفضل التخلص منها في الأماكن التي يكثر التردد عليها مثل منطقة الاستقبال والانتظار.

يجب إعادة ترتيب مكان كراسي الانتظار لتحسين التباعد الاجتماعي.

يجب على الموظفين غسل أيديهم بشكل متكرر بعد استخدام الهواتف، أجهزة المحاسبة.

يجب على العميل تطهير الأيدي قبل الجلوس على كرسي الحلاقة وبعد الانتهاء

محطات العمل أو كراسي الحلاقة

يمكن أن يؤدي استخدام المطهرات القوية إلى تلف كراسي الحلاقة المصنوعة من الجلد، ولا يمكن تطهير الكراسي القماشية كذلك، لذا ينصح باستخدام غطاء بلاستيكي لكل استخدام.

تنظيف وتطهير جميع الأدوات التي يمكن إعادة استخدامها وتخزينها في وعاء مغلق ومحكم.

تنظيف وتطهير فوهات الرش وأدوات تجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة، والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، ومسند الذراع.

تنظيف وتطهير فوهات الرش وأدوات تجفيف الشعر (الاستشوار) ومقابض الرغوة، والكراسي المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، ومسند الذراع. يجب تنظيف وتطهير جميع الأجهزة والأغطية والمقصات وواقي المقصات والأمشاط والفرش وعربات الأدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العملاء.

التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها.

يجب التخلص من جميع الأدوات ذات الاستخدام الفردي مثل المحارم الورقية وأدوات العناية بالأظافر كالمبرد مما تم استخدامه مسبقاً.

إزالة أو التخلص من أي منتج قد يكون ملوث بسبب الاستخدام غير الأمثل للطرق الصحية الواجب اتباعها واستبداله بمنتج جديد.

تنظيف وتطهير جميع سلال الشراشف وحاوية القمامة واستخدام فقط تلك الحاوية التي يمكن إغلاقها واستخدامها مع بطانات يمكن إزالتها والتخلص منها.

الحرص على التباعد بمسافة متر ونصف بين محطات العمل مثل الكراسي المستخدمة للحلاقة او وضع حاجز فعال بينها.

مراقبة الأعراض

عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).

تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

قياس درجة الحرارة لجميع العاملين يومياً قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

قياس درجة الحرارة للعملاء وسؤالهم عن الأعراض التنفسية قبل السماح لهم بدخول المحل.

عدم تمكين أي شخص من العاملين، في حال كان لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل.

في حال وجود سكن للعاملين، فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من العاملين مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-١٩) .

الإبلاغ

الإبلاغ عن الحالات التي تظهر بين العاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس)، ويشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-١٩ ويجب منعهم من دخول المنشأة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب عمل ما يلي: التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة أو الاتصال على الرقم 937 التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم. تطهير الأماكن التي كان يتواجد فيه المريض. يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة



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