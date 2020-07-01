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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب وزير الدفاع: تقرير الأمم المتحدة يكشف الوجه الحقيقي لإيران

نائب وزير الدفاع: تقرير الأمم المتحدة يكشف الوجه الحقيقي لإيران
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تواصل – فريق التحرير:

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إن تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة، في نفس الوقت الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان.

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