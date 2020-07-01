تقليل الطاقة الاستيعابية 50%.. نص بروتوكول حضانات الأطفال للوقاية من كورونا

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين المربيات أو الموظفات أو الأطفال أو المرافقات في مراكز ضيافة وحضانات الأطفال يجب عمل ما يلي:

التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة أو الاتصال على الرقم 937

التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم.

تطهير الأماكن التي كان يتواجد فيه المريض.