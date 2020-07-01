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تحذير أمني عالي من «الأمن السيبراني» لمستخدمي «ويندوز 10»

تحذير أمني عالي من «الأمن السيبراني» لمستخدمي «ويندوز 10»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الأربعاء)، تحذيراً أمنياً عالياً، حول وجود عدد من الثغرات في (Microsoft Windows 10)، و(Windows Server 2019).

وتتمثل التهديدات بأنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.

وأشار المركز إلى وجود عدد من الثغرات في إصدرات من (ويندوز 10)، وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحا لهذه التحديثات، عبر الرابطين التاليين (الرابط الأول) و (الرابط الثاني).

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