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طريقة إصدار شهادات تحمل «ضريبة القيمة المضافة» عن المسكن الأول

طريقة إصدار شهادات تحمل «ضريبة القيمة المضافة» عن المسكن الأول
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، طريقة إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يتم إصدار شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان من خلال الرابط التالي (اضغــط هنــا).

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استمرار تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول طبقاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ\86) وتاريخ 1439/4/18هـ والقاضي بأن “تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ (850,000 ريال) من سعر شراء المسكن الأول”، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين، إذ تتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الجديدة البالغة 15% التي بدأ تطبيقها اليوم.

وقالت الزكاة والدخل رداً على عدد من المواطنين عبر حسابها في “تويتر”: إنه طبقًا لما ورد في الأمر الملكي تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن 850.000 ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد.

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