الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد إيقاف تسجيل مستفيدين جدد.. «حساب المواطن» يوضح كيفية استفادة الأبناء من الدعم

بعد إيقاف تسجيل مستفيدين جدد.. «حساب المواطن» يوضح كيفية استفادة الأبناء من الدعم
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية يتم إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة، رغم إعلان البرنامج إيقاف تسجيل مستفيدين جدد في الوقت الحالي.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مغرد استفسر فيه بشأن تسجيل الأبناء غير المستقلين في برنامج حساب المواطن.

ورد حساب برنامج حساب المواطن بقوله “في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، ولا تتم الإضافة تلقائياً”.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه بإمكان رب الأسرة إضافة الابن عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ).

يذكر أن برنامج “حساب المواطن” أعلن اليوم الأربعاء، عن صدور “نتائج الأهلية” للدورة 32 (شهر يوليو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في “تويتر”: صدرت نتائج الأهلية للدورة 32 (شهر يوليو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبرالرابـــط.

وكانت الدفعة السابقة الـ 31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ32

«حساب المواطن» يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ32

ما المقصود بمسميات «حالات الدفع» لمستفيدي «حساب المواطن»؟

ما المقصود بمسميات «حالات الدفع» لمستفيدي «حساب المواطن»؟

توضيح مهم من «حساب المواطن» بخصوص وقف تسجيل طلبات الدعم الجديدة

توضيح مهم من «حساب المواطن» بخصوص وقف تسجيل طلبات الدعم الجديدة

تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دعم الدفعة 31

تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دعم الدفعة 31

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة