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«الزكاة والدخل» تحدد مواعيد تقديم وسداد «الإقرارات الضريبية» خلال يوليو

«الزكاة والدخل» تحدد مواعيد تقديم وسداد «الإقرارات الضريبية» خلال يوليو
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، مواعيد تقديم وسداد الإقرارات الضريبية لشهر يوليو من العام الحالي 2020م.

وقال الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن يوم 10 يوليو سيكون آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر يونيو 2020م، بينما سيكون يوم الأربعاء 15 يوليو هو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مايو ويونيو 2020م.

أما يوم الجمعة 31 يوليو سيكون آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر يونيو 2020م، وكذلك آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة للربع الثاني (أبريل – مايو – يونيو).

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