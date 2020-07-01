«الخثلان» يحدد الضوابط الشرعية للحصول على تمويل من البنوك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أجاز رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ سعد الخثلان، الحصول على تمويل من البنوك في حال توفرت الضوابط الشرعية.

وقال “الخثلان” في لقاء على قناة “الرسالة”: إنه “على طالب التمويل أن يستخدمه في سلعة معينة مثل الأسهم النقية، ثم يمتلك البنك السلعة، ثم تبيعه لطالب التمويل، ويمكن بيعها لطرف ثالث من خلاله أو عبر البنك”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية: أنه يشترط في هذه العملية حق التملك فلا يجوز لشخص بيع سلعة من دون أن يملكها.