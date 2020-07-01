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«تقويم التعليم» تكشف موعد أداء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

«تقويم التعليم» تكشف موعد أداء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير إدارة القياس والاختبارات في “هيئة تقويم التعليم”، الدكتور عبد الله السعدوي، عن موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين.

وقال “السعودي” في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”: إن “موعد أداء هذه الاختبارات سيكون في شهر نوفمبر المقبل”، موضحًا أنه سيكون موعد الفوج الأول للمتقدمين للرخصة، تليها باق الأفواج تباعًا.

وكان “السعدوي” قد أكد في تصريحات سابقة أن الرخصة المهنية ستؤدي إلى رفع أداء المعلمين بتحقيق المعايير المهنية وقياس تلك المعايير عبر مجموعة اختبارات، وتحفيز التطوير المهني والإبداع.

وأضاف المسؤول في “تقويم التعليم”: أن الرخصو المهنية تهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات، والترقي عبر مسارات مهنية محددة، وهي إتاحة فرص لترقي المعلم من “معلم ممارس” إلى “معلم متقدم” إلى “معلم خبير”.

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