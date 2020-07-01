بالأسماء.. «المالية» تعلن المرشحين لبرنامج تأهيل المتميزين

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أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحين لبرنامج تأهيل المتميزين، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعددهم 135 مرشحًا ومرشحة.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن البرنامج يهدف لاستقطاب المؤهلين من حديثي التخرج، من أجل رفع مستوى الكفاءة والخبرة وتطوير القدرات والمهارات والمعارف لديهم، خلال التدريب على رأس العمل.

وأكدت أن آلية الترشيح للبرنامج خضعت للحوكمة بمعايير عالية، لضمان المساواة في اختيار المرشحين، الذين أجريت لهم اختبارات معرفية وسلوكية، ثم جرى ترشيح المطابقين منهم للشروط، للمقابلة الشخصية.

ويهدف برنامج تأهيل المتميزين (التدريب المنتهي بالتوظيف) إلى استقطاب المؤهلين والمتميزين من حديثي التخرج، لرفع مستوى الكفاءة والخبرة وتطوير القدرات والمهارات والمعارف لديهم، من خلال التدريب على رأس العمل.

ولمعرفة أسماء المرشحين (أضغط هنا).