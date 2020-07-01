خبير يوضح مدى تأثير «فيروس كورونا» على سوق العقارات في المملكة (فيديو)

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أوضح الخبير العقاري خالد المبيض، أن تأثير فيروس كورونا المستجد لم يكن كبيرًا بسبب توقف السوق لمدة 3 أشهر فقط؛ حيث لم تسجل خسائر كبيرة بالسوق، لافتًا إلى أن الكثير من المستأجرين طالبوا الملاك بتخفيض هذه المدة التي توقف فيها العمل بسبب الجائحة.

وأضاف “المبيض” خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، مع قناة “الإخبارية”: أننا وجدنا تقبل كبير من ملاك المنشآت المستاجرة لتخفيض تلك المبالغ، تعويضًا عن مدة التوقف التي تضرر منها الكثير من المستأجرين، فيما بادر البعض بإعطاء المستأجر مدة أكبر من مدة التوقف.

وأشار الخبير العقاري، إلى أن السوق بدأ يتعافى حاليًا بعد إعادة فتح المجال للعمل بحرية وفق الضوابط الاحترازية، مبينًا أن الجميع كان يدرس الوضع الحالي لمعرفة آليات السوق بعد تأثر الكثيرين بتداعيات فيروس كورونا المستجد الاقتصادية، لكن ما سجلناه حتى الآن هو تعافي سريع للسوق، سيما بعد تسجيل حراك جيد عقب أزمة كورونا.